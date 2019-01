Angelsport : Wariner Angler „Petri Heil“ ziehen Bilanz

von Roswitha Spöhr

11. Januar 2019, 05:00 Uhr

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Vorstand des Angelvereins „Petri Heil“ Warin alle Mitglieder am Sonnabend, dem 12. Januar, um 14 Uhr ins Vereinshaus am Wariner See ein.

Neben dem Rechenschaftsbericht werden die angekündigten Erhöhungen der Preise für die Angelkarten und des Beitrages ab 2020 erläutert. Zudem findet im Anschluss die zweite Kassierung für das Jahr 2019 statt. Der Anglerverein „Petri Heil“ beging 2017 sein 25-jähriges Gründungsjubiläum.