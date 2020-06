Mankmoos : Was ist denn da im Nest?

Schwarzmilan brütet im eigentlich für den Storch gebauten Nest in Mankmoos

von Roland Güttler

16. Juni 2020, 05:00 Uhr

Jürgen Paul aus Mankmoos traute seinen Augen nicht. In dem von ihm im Frühjahr 2017 errichteten Storchennest-Neubau in luftigen sieben Metern Höhe regt sich etwas. Allerdings hat das mit dem erhofften Storch nichts zu tun. Zwar gab es „einige hoffnungsvolle Anflüge, jedoch keine Besiedlung, so Paul. Auch 2018, 2019 und in diesem Jahr ist der Storch nicht in Mankmoos zu Hause.

Bis 2005 gab es in der Dorfstraße, der heutigen Klein Labenzer Straße, ein jährlich „gut besetztes Storchennest“. Doch als das Nest mehrfach zerstört worden war, machte sich Adebar von dannen.

Paul hoffte, die Großvögel „an einer anderen, für die Anwohner freundlicheren Stelle, wieder anzusiedeln“. Das klappte bislang aber nicht.

Dafür entdeckte der Mankmooser durchs Fernglas in seinem Storchennest „zwei helle, flauschige Köpfe mit markanten Hakenschnäbeln. Das sind eindeutig Nestlinge unserer heimischen Greifvögel!“, freute sich Jürgen Paul. Er schaute in der einschlägigen Literatur nach und war sich sicher, dass hier der Schwarzmilan brütet. „Ein Mann vom Naturschutzbund hat mir das jetzt bestätigt“, so Paul.

Dieser schaut täglich mit dem Fernglas rüber zum Nest und erlebte dieser Tage eine neue Überraschung: „Es sind gar drei Jungvögel drin. Und sie unternehmen bereits erste Flugversuche.“