Warin : Wehrfahrzeuge mit Trauerflor

28. Januar 2019, 08:03 Uhr

Die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Warin sind noch bis zum Abend des 30. Januar mit Trauerflor versehen. Damit schließt sich Warin der Bitte des Deutschen Feuerwehrverbandes an in Gedenken an Kameraden der Wehren aus Kitzingen und Unterstall in Bayern sowie aus Crailsheim in Baden-Württemberg. Hier verloren Feuerwehrleute beim Einsatz ihr Leben.