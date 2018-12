Dorf Mecklenburg : Weihnachtskonzert in der Mehrzweckhalle

von Roland Güttler

11. Dezember 2018, 08:30 Uhr

Alle Jahre wieder – das gilt auch für die Blasmusikanten aus Dorf Mecklenburg und ihr Weihnachtskonzert. Am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr ist es wieder so weit. In der Mehrzweckhalle am Mühlengrund soll in einem dreistündigen Programm auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden. Nachdem die Musiker unter Leitung von Volkmar Tiede ein buntes Programm angekündigt haben, können die Besucher im zweiten Teil auch wieder das Tanzbein schwingen. Zudem hat sich der Weihnachtsmann angesagt, ein kleines Weihnachtsgedicht dürfte sich also lohnen. Karten im Vorverkauf gibt es unter der Telefonnummer 03841/792533.

Der heutige Musikverein Blasorchester Dorf Mecklenburg wurde 1965 als Pionierblasorchester an der Schule in Dorf Mecklenburg gegründet. Bereits seit 1982 leitet Tiede das Orchester.