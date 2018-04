Sternberg : Zehnte Runde „Spielen aber sicher“

Volks- und Raiffeisenbanken in MV helfen bei der Sanierung von Spielplätzen: Bewerbungen bis 11. Mai möglich.

von Werner Mett

15. April 2018, 09:00 Uhr

Bereits das zehnte Mal rufen die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern zur Aktion „Spielen aber sicher“ auf – begleitet von der Schweriner Volkszeitung. Die Bewerbungsfrist läuft vom 16. April bis zum 11. Mai. „Nutzen Sie die Chance, sich mit dem Kindergarten, der Kita, Schule, Stadt, Gemeinde oder als sonstiger privater oder öffentlicher Träger für die Instandsetzung Ihrer Spielstätte zu bewerben“, ruft Dieter Heidenreich, Sprecher der Volksbanken und Raiffeisenbanken in MV, auf. Die jeweilige Genossenschaftsbanken vor Ort nehmen die Bewerbungen direkt in den Filialen sowie online unter vr-mv.de entgegen. Rund 600 000 Euro haben die Genossenschaftsbanken in den vergangenen Jahren zur Sanierung von Spielplätzen investiert und damit mehr als 230 Spielstätten modernisiert und sicherer gemacht.

„Die Zahl der Bewerber ist nach wie vor so hoch, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese erfolgreiche Aktion auch im zehnjährigen Jubiläumsjahr fortzusetzen“, sagt Dieter Heidenreich. „Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir eine Vielzahl von Spielplätzen im Land mit neuen Schaukeln, Klettergerüsten und Sandkisten ausstatten, damit die Kinder sicher toben und spielen können. Wir sind schon sehr gespannt auf die diesjährigen Bewerbungen.“ Die sollten aussagekräftig aber auch spannend und kreativ sein. Das erhöht die Chancen, damit das eingereichte Projekt auch zum Zuge kommt: Die Auswahl der Gewinner findet im Juni statt. Die Sanierungen der Spielplätze werden anschließend durchgeführt, so dass sicheres Spielen und Toben schon im Herbst wieder möglich ist.