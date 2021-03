Neukloster : Zeugin verscheucht Bankautomaten-Knacker: Täter flüchtig

Ein Frau überrascht Männer in Nordwestmecklenburg bei einem Automatenaufbruch. Das Geld blieb der Bank erhalten.

Rostock | Eine Zeugin hat am Wochenende in Neukloster im Landkreis Nordwestmecklenburg einen größeren Geldklau nach einem Bankautomaten-Aufbruch vereitelt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war die Frau am frühen Morgen auf einen Parkplatz gefahren und hatte zwei Männer dabei gesehen, die sich an einem frei stehenden Bankautomaten zu schaffen machten...

