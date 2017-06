Sternberger Seenland : Zu Fuß, per Drahtesel und im Kahn

vergrößern 1 von 2 Foto: rump 1 von 2

Auf geführten Touren sind Einheimische und Urlauber eingeladen, unsere schöne Region zu erkunden. Nach den Angaben der Veranstalter haben wir einen Überblick zusammengestellt.

Am Pfingstmontag bietet PeTour von 14 bis 18 Uhr die Tour „Entdeckungen abseits der Hauptstraßen – Wanderung mit Überraschungen“ an. Der Rundkurs führt vorbei an artenreichen Feldhecken, am Großen Torfmoor und zu architektonischen Besonderheiten. „Die Tour ist ca. zehn Kilometer lang, bequem und verläuft meist auf unbefestigten Feld- und Waldwegen. Treff ist in Kleefeld der Parkplatz am Restaurant ,Zum Gutshof’“, sagt Petra Zoschnik, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. Die gestaltete Wanderung kostet 11 € für Erwachsene, 5,50 € für Kinder ab sechs Jahre. Anmeldung unter 0172 / 8912512.

„Biber und Glashütten –

Wanderung zum Glasermoor“ hat Petra Zoschnik ihre Touren überschrieben, die jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Durchführung ab zwei Erwachsene garantiert. Treffpunkt ist in Kritzow bei Langen Brütz die Bushaltestelle. Teilnehmerbetrag: 9 Euro / Erwachsene, 4,50 Euro / Kind ab sechs Jahre. Die Wanderer sind zirka drei Kilometer auf einem bequemen, naturbelassenen Weg unterwegs. Es ist eine Tour, bei der es, vor allem für Kinder, immer etwas zu entdecken gibt, sagt Zoschnik. Infos: www. petour.de.

Am Mittwoch, dem 7. Juni, beginnt um 21.30 Uhr ein zirka eineinhalbstündiger Rundgang durch das abendliche Sternberg mit Jürgen Materlik. Treffpunkt ist am Hauptportal der Stadtkirche. Teilnehmerbeitrag: zwei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. „Erleben Sie das besondere Flair Sternbergs in den Abendstunden bei einem Rundgang durch die wunderschön restaurierte Altstadt, inklusive eines Besuchs der schummrigen Kirche“, lädt der Stadtführer ein.

spunkt für die nächste Radwanderung am Donnerstag, dem 8. Juni, ist wie immer die Rezeption des Sternberger Campingplatzes am Luckower See. Nach Querung der Warnow geht es vorbei am Reformations-Gedenkstein an der Sagsdorfer Brücke. Erster Stopp wird der Schwarze See mit seinem „dunklen Geheimnis“ sein. Nach einem Stück Naturlehrpfad und der Friedrichswalder Weiche kommt die Radfahrgruppe in Penzin mit seiner Büdnerei und der weißen Dorfkirche an. Der Wanderführer erzählt Wissenswertes über die Geschichte des Ortes und der Region. Weiter geht es auf gut befahrbaren Wegen zum Bronzenen Hirsch am Labenzer See. Auch hier erfährt der interessierte Radwanderer Spannendes über die imposante Bronzestatue. Auf idyllischen Waldstraßen führt die Fahrt weiter zum 4500 Jahre alten Hünengrab in Klein Görnow, an dem die Leistungen unserer Vorfahren bestaunt werden können. Nachdem die Bahnlinie nach Rostock in Richtung Groß Görnow gequert wurde, wird das Warnow-Durchbruchstal erreicht. Seine gewaltigen Steilhänge vermitteln tatsächlich das Gefühl, im Gebirge zu sein. Die Teilnehmer entscheiden nun über eine der Möglichkeiten nach Sternberg zum Ausgangspunkt der Radwanderung zurückzufahren.

Los geht es am Donnerstag um 10 Uhr an der Rezeption des Campingplatzes. Für die rund 27 Kilometer lange Tour wird ein Obolus von drei Euro pro Person fällig (für Kurkarteninhaber kostenlos). Weitere Informationen unter Tel. 03847 / 2534 oder www.camping-sternberg.de

Auf einer Kanutour den Naturpark Sternberger Seenland zu erkunden, ist am Sonntag, dem 11. Juni, möglich. „Natur und Geschichte an der Mildenitz“ ist dieses besondere Angebot überschrieben. Die Tour führt vom Wasserkraftwerk Zülow über Groß Raden nach Sternberger Burg (mit Rücktransfer). Eine Anmeldung unter 0170/5543553 für die Kanutour ist erforderlich. Erwachsene entrichten 25 Euro, Kinder 15 Euro für die Mitfahrt.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 03.Jun.2017 | 12:00 Uhr