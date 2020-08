Unfall zwischen Warnow und Blankenberg : Zug rammt ausgebüxtes Pferd

Bahnverkehr zwischen Warnow und Blankenberg stand für Stunden still

von Roswitha Spöhr

26. August 2020, 13:22 Uhr

Eine plötzliche Vollbremsung, ein kurzes Ruckeln im Zug, ein weißes Pferd rannte verängstigt durch den Bahngraben. Es hatte gerade so überlebt. „Sekunden später schleuderte der Kadaver eines zweiten Pferdes in den Graben, gefolgt von einer großen Menge Blut. Dann kam der Zug zum Stehen“, so Toni Cebulla, Volontär bei unserer Zeitung, der am Dienstagabend im Unglückszug von Schwerin nach Rostock saß.

„Kaum einer hat die Kollision wohl mitbekommen, der Aufprall ging sehr schnell. Ich sah es nur im unteren Fenster des Doppeldecker-Zuges. So wie das Führerhaus aussah, muss das Pferd auf der Stelle tot gewesen sein. An den vorderen Eingangstüren hatten sich viele Blutspritzer gesammelt“. Erst durch eine Ansage der Zugbegleiterin wurde allen klar, was geschehen war: „Es hieß, man habe ein Pferd erwischt.“ Das weiße Pferd lief noch einmal am Zug vorbei, offenbar verwirrt, sagte Toni Cebulla. „Es war eine heftige Schrecksekunde für uns alle.“

Für rund 200 Fahrgäste endete am frühen Dienstagabend die Fahrt abrupt. Zwischen Blankenberg und Warnow in Höhe Penzin war ein Pferd auf die Gleise gelaufen und mit dem Zug zusammengestoßen. Die Bahnstrecke war von 18.20 bis 20 Uhr gesperrt, informierte die Bundespolizei. Die Fahrgäste des Regionalzuges blieben unverletzt. Das Pferd überlebte die Kollision nicht.

Ersten Erkenntnissen nach, hatten zwei Pferde vermutlich einen Pfahl des Elektrozaunes umkippen und so von der Koppel kommen können, so die Bundespolizei. Die Pferde seien dann in Richtung Bahnstrecke gelaufen, wo es zu dem Zusammenstoß des Regionalzuges mit einem der Pferde gekommen sei. Der Eigentümer der beiden Tiere konnte ausfindig gemacht werden, der das zweite Tier einfing.

Am Zug entstand nur geringer Schaden, so dass er nach Abschluss der Ermittlungen weiterfahren konnte. Allerdings hatte die Sperrung der Strecke von Schwerin in Richtung Rostock erhebliche Auswirkungen. Zehn Züge waren betroffen, die Verspätungen summierten sich auf insgesamt 609 Minuten. Es gab einen Teilausfall.

Es war nicht der erste Zusammenstoß mit einem Tier auf dieser Strecke. 2008 hatte ein Hirsch, der aus einem Waldgebiet zwischen Warnow und Blankenberg auf die Gleise und gegen einen Intercity gesprungen war, die Bahnstrecke zeitweise stillgelegt. Dabei waren wichtige Teile im Unterbau des Triebwagens beschädigt worden und mussten ausgebaut werden. Die Reisenden hatten in einen Regionalexpress umsteigen müssen.

Im vergangenen Jahr war es eine Kollision zwischen einem Regionalexpress und einem Wildschwein, die zu Zugverspätungen auf der Strecke Rostock - Schwerin geführt hatte. Dabei war der „Bahnräumer“ an der Spitze des Zuges beschädigt worden und hatte von der Feuerwehr entfernt werden müssen. Der Zug konnte anschließend weiterfahren.

Roswitha Spöhr und Toni Cebulla