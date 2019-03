Dorf Mecklenburg : Zusatz-Modenschau im Kreisagrarmuseum

von Onlineredaktion pett

02. März 2019, 05:00 Uhr

Aufgrund der enormen Nachfrage ist die Modenschau im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg am Frauentag, dem 8. März, um 15 Uhr bereits ausgebucht, informierte Musumsdirektor Dr. Björn Berg. Die Jugendlichen von Jauxi-Entertainment unter der Leitung von Anh Khoa seien aber bereit, ein zweites Mal um 17 Uhr aufzutreten. Dafür sind ebenfalls schon etliche Plätze reserviert. Berg: „Es ist sicher, dass auch nach der zweiten Modenschau alle Besucher rechtzeitig zur Tanzveranstaltung in der Gaststätte Mühlengrund unter dem Motto ‚Schnitzel und Tango‘ kommen können. Einlass ist ab 18 Uhr. Auch dafür gebe es noch Karten. Die Karten für die Modenschau im Kreisagrarmuseum zum Preis von 7,50 Euro und auch für die gemütliche Tanzveranstaltung am Frauentagsabend – mit Partnern für je 15 Euro – sind im Kreisagrarmuseum unter Telefon 03841/90020 in der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr an den Wochentagen zu bestellen.