Ehrungen beim Neujahrsempfang : Zwei ausgezeichnete Herren

Sternberg ehrte den langjährigen Sternberger Feuerwehrmann Walter Reimers und Volker Zillermann aus der Partnerstadt Lütjenburg mit Ehrenmedaillen

von Katja Frick

26. Januar 2018, 21:30 Uhr

Es war ein bewegender Moment, als Horst Reimers, Sohn des 88-jährigen Walter Reimers, am Donnerstagabend die Ehrenmedaille der Stadt Sternberg entgegennahm. Sein Vater, langjähriges Mitglied der Sternberger freiwilligen Feuerwehr und jetziger Ehrenbrandmeister, wurde für die vielen Jahre seines ehrenamtlichen Engagements geehrt, konnte aber krankheitsbedingt die Auszeichnung nicht selbst entgegen nehmen. Mit allen Kindern und Enkelkindern zusammen habe die Familie Reimers insgesamt 200 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt verbracht, würdigte der zweite Bürgermeister Olaf Steinberg in seiner Laudatio.

Volker Zillermann aus der Partnerstadt Lütjenburg, wurde ebenfalls mit einer Ehrenmedaille bedacht. „Der ehemalige Bürgervorsteher bestimmt bis heute wesentliche Inhalte dieser Partnerschaft“, begründete Olaf Steinberg die Ehrung. „Das ist keine Auszeichnung für mich allein, sondern für die Arbeit der Partnerschaftskommission“, erklärte der sichtlich gerührte Lütjenburger in seiner Dankesrede. „Ich bin glücklich, dass diese Partnerschaft bis heute so gehalten hat. Von Beginn an, seit 1991, war ich auf jedem Neujahrsempfang Sternbergs dabei. Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches Jahr 2018!“