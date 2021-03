Göhren : Pünktlich zum 100. Geburtstag Corona überstanden

Anna-Marie Grauvogel ist wieder fit und auch glücklich, ihren Geburtstag wenigstens im kleinen Kreis feiern zu können.

Göhren | Auf dem Tisch liegen kleine Rosenköpfe, in den geschliffenen Gläsern perlt der Sekt. Und drei magische Zahlen in glänzendem Gold zaubern festliche Stimmung. 100 Jahre ist Anna-Marie Grauvogel nun schon auf der Welt. Geboren wurde sie als Anna-Marie Schwedt am 21. März 1921. Einem Montag. Wer die Frau erlebt, könnte jedoch schnell auf die Idee komme...

