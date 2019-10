Schwerin : 100 Jahre Bülow-Haus

Jubiläum auch musikalisch mit vielen Gästen gefeiert

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Nun war es soweit. Das 100-jährige Jubiläum des Bülow-Hauses, ein Fachwerkkomplex am Eingang von der Altstadt zur Schelfstadt, wurde mit vielen Gästen gefeiert. Die wechselvolle Geschichte ist im oberen Bereich in zahlreichen historischen Fotos zu sehen und Texten nachzulesen. Nach den kulinarischen Genüssen spielte die Schweriner „Jazzkombüse“ in unterschiedlichen Besetzungen. Auch Astrid Schneider trat mit ins Rampenlicht und sang verschiedenste Weisen vergangener Zeiten in Begleitung der Band.