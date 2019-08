Öffentlichkeitsfahndung : 15-Jährige aus Schwerin vermisst

Das Mädchen ist bereits seit Donnerstag verschwunden.

von svz.de

13. August 2019, 15:57 Uhr

Seit Donnerstag wird Liliana Salow aus Schwerin vermisst. Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:



- Liliana ist 15 Jahre

- schlanke Statur

- 1,76 Meter groß

- trägt eine rote Jacke, blaue Jeans, Nike-Turnschuhe (violett)

- trägt einen Rucksack der Marke Fjällräven bei sich

Polizeiinspektion Schwerin

Nach ersten Hinweisen könnte sich die Vermisste in Hamburg oder Berlin aufhalten. Hinweise zum Aufenthalt von Liliana bitte per Notruf 110 oder an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224