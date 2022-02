Corona aktuell : 163 Neuinfektionen in Schwerin: Kitas und Pflegeeinrichtungen

Entsprechende Allgemeinverfügungen wurden durch die Stadt erlassen. Unterdessen schlug die Ampel auf Landes-Ebene auf „Rot“ um.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Montag 163 Neuinfektionen gemeldet, darunter in zwei Kitas. Darüber informierte die Landeshauptstadt auf ihrer Website. Infektionshäufungen gab es demnach auch in den Pflegeeinrichtungen Seniorenquartier Schwerin, Wohnpark Zippendorf sowie Haus Seeblick. Die 7-Tage-Infektionsinzidenz sinkt leicht auf 1415,1 F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.