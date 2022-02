Friedenskonzert : 200 Crivitzer zünden Kerzen vor der Friedensglocke

Es wurde gesungen und gebetet und ein Zeichen gegen den Krieg auf der ganzen Welt gesetzt.

Crivitz | „Nieder mit den Waffen! Schluss mit dem Krieg!“ – die Botschaft des Friedenskonzerts in Crivitz am Sonntagnachmittag war eindeutig. Rund 200 Menschen trafen sich gegen 17 Uhr an der Friedensglocke und reichten sich die Hände unter der Friedenstaube. Facebook Iframe Gemeinsam gegen den Krieg „Wir rufen euch auf, mit uns gemeinsam ein Zeichen...

