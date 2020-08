42 negative Corona-Tests

Nach dem Fall in der Siemens-Schule: Vorerst keine weiteren Infektionen

Avatar_prignitzer von Mario Kuska

16. August 2020, 10:24 Uhr

Aufatmen im Gesundheitsamt und beim Krisenstab der Schweriner Stadtverwaltung. Alle 42 am Sonnabend durchgeführten Tests ergaben nach dem Corona-Fall an der Werner-von-Siemens-Schule negative Ergebnisse. „Wir sind sehr erleichtert“, sagt Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier gegenüber der Schweriner Volkszeitung. Seine größte Sorge war, dass sich in dem Spanisch-Kurs des betroffenen Siebtklässlers jemand angesteckt haben könnte. „Dann hätten wir größere Maßnahmen an der Schule treffen müssen“, sagt das Verwaltungsoberhaupt.

Am Ende der vergangenen Woche hatte sich herausgestellt, dass ein Schüler der Siemens-Schule mit seiner Mutter positiv auf das Virus getestet wurden. Beide kamen am Wochenende zuvor von einer Einschulungsfeier in Frankfurt an der Oder. Daraufhin mussten 42 Kontaktpersonen aus der Schule in Quarantäne. Auch im privaten Umfeld der Familie wurden vom Gesundheitsamt Menschen angeschrieben. In ein paar Tagen sollen alle getesten Personen zu einem nächsten Abstrich kommen.