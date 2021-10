Handwerkermarkt in Schwerin : 50 Handwerker aus Deutschland bieten in Schwerin ihre Künste an

Der Markt „Handgemacht“ steht wieder in den Startlöchern. Am Wochenende ist es soweit.

Schwerin | Der Platz an der Siegessäule wird sich am Wochenende in einen Traum für jeden Handwerker verwandeln. Vom 13.-15. Oktober findet nämlich der Handwerkermarkt „Handgemacht“ in der Landeshauptstadt statt. 50 Bastler stellen hier den Besuchern ihre Handwerkskunst aus. Egal ob Gold- oder SIlberschmuck, Gewebtes oder die Glaskunst. Für jeden Fan des Handwerk...

