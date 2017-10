Polizei : 52-Jähriger aus Leezener Klinik verschwunden

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

erstellt am 01.Okt.2017 | 15:36 Uhr

Auch heute wurde der seit Freitag, 15 Uhr, vermisste 52-jährige Rüdiger Thiem trotz intensiver Suche durch Streifenbeamte, Hundestaffel, Polizeihubschrauber und Wasserschutzpolizei in Leezen und Umgebung nicht gefunden. Der Mann stammt aus dem Amt Neuhaus und ist Patient in der Leezener Klinik. Er habe alles, auch sein Handy, dort zurückgelassen. Der Verschwundene leidet laut Polizei „an Gedächtnisstörungen und ist zeitweise orientierungslos“. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß und schlank, sehr kurze, dunkelgraue Haare. Thiem war bekleidet mit einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose. Laut Polizei gab es eine Information, wonach Thiem am Sonnabend in Schwerin auf dem Bahnhofsvorplatz gesehen wurde. Daher schließt die Polizei nicht aus, dass sich der Vermisste auf den Weg nach Hause bzw. nach Hamburg gemacht haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter Telefonnummer 03847/43270 entgegen.