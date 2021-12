Schwerin : 86-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Rentner wurde an Schienenübergang in der Lübecker Straße von Bahn erfasst, obwohl der Fahrer noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte

Schwerin | Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Freitag in der Lübecker Straße von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.10 Uhr am Schienenübergang zwischen Obotritenring und Robert-Beltz-Straße. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 86-Jährige den Übergang und übersah dabei offenbar die sich nähe...

