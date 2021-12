Schwerin : 91-Jähriger bei Unfall auf dem Marienplatz schwer verletzt

Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines Transporters, der den Rentner angefahren haben soll.

Schwerin | Ein 91 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch bei einem Unfall auf dem Marienplatz in Schwerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann von einem Transporter angefahren. Der 53-jährige Fahrer habe den Marienplatz verbotswidrig befahren, sagte Polizeisprecherin Juliane Zgonine. Gegen ihn werde jetzt wegen des Ve...

