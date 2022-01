Corona-Lage in Schwerin : 96 Neuinfektionen am Wochenende – Inzidenz über 500

Seit einer Woche verbreitet sich das Corona-Virus wieder deutlich stärker in der Landeshauptstadt.

Avatar_prignitzer von Marco Dittmer

16. Januar 2022, 14:12 Uhr

Seit einer Woche verbreitet sich das Corona-Virus wieder deutlich stärker in der Landeshauptstadt.

Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Sonnabend 96 Neuinfektionen gemeldet, darunter Einzelinfektionen in Schulen und Kitas. Derzeit gibt es in der Landeshauptstadt 682 aktive Infektionen. Die Infektionsinzidenz steigt auf 521,9. Neun Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, eine mehr als am Vortag.

Trotz der hohen Infektionszahlen zeigt die Corona-Ampel für Schwerin weiter auf Gelb. Grund dafür ist die geringe Hospitalisierungsrate. Diese liegt mit dem Wert 2,1 im MV-Vergleich am niedrigsten. Da die Corona-Ampel des Landes jedoch auf Orange steht, gelten seit Sonnabend die Maßnahmen dieser Schutzstufe. Damit konnten unter anderem die Kinos, die Schwimmhalle und das städtische Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus wieder öffnen.