Coronalage in Schwerin : Ab Sonntag drohen verschärfte Maßnahmen

Da mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus behandelt werden, zeigt die Corona-Ampel auf Gelb. Setzt sich der Trend fort, folgen Einschränkungen.

Schwerin | In Schwerin könnten am Wochenende die Corona-Maßnahmen verschärft werden. Mit sechs gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag und einer Sieben-Tage-Hospitalisierung von aktuell 1,0 zeigt die Corona-Ampel den zweiten Tag infolge auf Gelb. Setzt sich diese Entwicklung am Freitag fort, treten am Sonntag, 3. Oktober, verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. D...

