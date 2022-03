Bauarbeiten gehen in nächste Phase : Abriss der Wallstraßenbrücke in Schwerin sorgt für Zugausfälle

Die Bauarbeiten gehen in die nächste Phase: Vom 25. bis 28. März wird das alte Bauwerk abgerissen. Das bringt neben Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn und Odeg auch erhebliche Lärmbelästigungen mit sich.

Schwerin | Es wird wieder laut an der Großbaustelle Wallstraßenbrücke. Vom 25. bis 28. März soll das 60 Jahre alte Bauwerk abgerissen werden. „Dabei ist von Freitagabend bis Montagmorgen mit starker Lärmbelastung am Tag und in der Nacht rechnen“, sagt Hugo Klöbzig, der sich im Auftrag des Verkehrsmanagements der Landeshauptstadt um die Baustellenbetreuung kümmer...

