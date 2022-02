Unfall in Schwerin : Ältere Dame zweimal von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag in Schwerin. Eine 82-Jährige wurde dabei gleich zweimal von einem Auto angefahren. Der Fahrer hatte die Frau erst übersehen und dann die Gänge verwechselt.

Schwerin | Eine 82-Jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag von einem Auto in Schwerin erfasst, dass aus einer Grundstücksausfahrt fahren wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Kieler Straße. Wie die Polizei mitteilt, wollte 42-jähriger Ukrainer mit seinem Auto rückwärts von einem Grund...

