Bio-Supermarkt : Alnatura eröffnet Markt in den Schweriner Höfen

Im Klöresgang baut der Bio-Spezialist seine erste Filiale in MV – die Eröffnung ist für den Herbst geplant.

Schwerin | Der Markt für Bio-Lebensmittel und fair gehandelte Produkte kommt in der Landeshauptstadt in Bewegung. Denn mit dem „Alnatura Super Natur Markt“ eröffnet in den Schweriner Höfen im Herbst ein großer Bewerber seine erste Filiale in MV. Ein genauer Termin steht jedoch nicht nicht fest. Märkte haben durchschnittlich 600 Quadratmeter „Alnatura kommt...

