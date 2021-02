Schwerin : Altbau in der Weststadt wird auf neuen Stand gebracht

Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft saniert in diesem Jahr für 1,4 Millionen Euro die Leonhard-Frank-Straße 22-30.

Weststadt | Das warme Wasser muss in den Wohnungen in der Leonhard-Frank-Straße 22 bis 30 noch in der Gastherme aufbereitet werden und auch die Herde in der Küche laufen mit Gas statt mit Strom. Diese Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an modernes Wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.