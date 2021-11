Leben in Schwerin : Alte Post am Berliner Platz wird soziokulturelle Begegnungsstätte

Erst Postfiliale, dann Corona-Testzentrum, jetzt ein Haus der Begegnung – am Berliner Platz zieht neues Leben ein.

Schwerin | Bald geht die Post ab am Berliner Platz in Schwerin. Das Stadtteilmanagement Neu Zippendorf/Mueßer Holz verkündet auf ihrer Facebook-Seite, dass das Gebäude der „Alten Post“ am 10. November zum Leben erweckt wird. Der Verein KombiNaht63 lädt ab 14 Uhr zum Tanzen, Lachen, Kreativ werden ein. Bei einem Heiß-Getränk und Kultur-Soljanka können Besucher in...

