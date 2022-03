Schweriner kommen ins Gespräch : Theater und Museum laden zum „Späti Deluxe“ auf den Alten Garten

Kulturschaffende aus dem Mecklenburgischen Staatstheater und dem Staatlichen Museum wollen am Sonnabend mit Schwerinern ins Gespräch kommen – auf dem und über den Alten Garten.

Schwerin | Zieht man von den Außenpunkten der Eingangsportale des Mecklenburgischen Staatstheaters und des Staatlichen Museums imaginäre Linien, entsteht eine Fläche auf dem Alten Garten. An diesem Begegnungsort der Institutionen „platzieren“ beide Kultureinrichtungen in einer gemeinsamen Aktion am 12. März in der Zeit von 12 bis 16 Uhr einen mobilen Kaffeewagen...

