Schutz vor Starkregen : Jetzt werden in Schwerin die Überläufe zum Pfaffenteich gebaut

Rund um den Pfaffenteich in Schwerin werden Überläufe gebaut, um den Schutz vor Starkregen zu verbessern. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli beendet sein.

Schwerin | Nun haben die Arbeiten begonnen: Sieben Notüberläufe zum Pfaffenteich sollen künftig verhindern, dass Keller in der August-Bebel-Straße und der Alexandrinenstraße bei Starkregen unter Wasser stehen. In Höhe der Röntgenstraße machten sich am Montag die Bauleute der Firma Tief- und Kulturbau Schwerin in der Bebelstraße ans Werk. Arbeiten soll bis End...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.