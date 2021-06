Kultur am Schwerin Hauptbahnhof : Eisenbahnfreunde öffnen Technikmuseum

Sonnabend sind am Hauptbahnhof historische Lokomotiven, Stellwerkstechnik und Uniformen zu sehen.

Schwerin | Die lange Zeit des Wartens ist für Freunde historischer Eisenbahnen, Stellwerkstechnik und Bahner-Uniformen vorbei. Am Sonnabend, 26.Juni, öffnet das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum am Hinterausgang des Hauptbahnhofs erstmals wieder nach coronabedingter, monatelanger Schließung. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr haben Technik-Fans wieder ...

