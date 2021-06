Wittenförden : Ist dieser Parkplatz für die Sportler zu weit weg?

Unweit des großen Sportplatzes hat die Gemeinde eine Abstellfläche für die Autos der Sportler gebaut. Manche parken aber lieber direkt vor dem Eingang. Bürgermeister Matthias Eberhard appelliert an die Vernunft.

Wittenförden | Die Kinder turnen auf dem Platz. Senioren stärken die Muskeln an den Geräten des Bewegungsparcours. Es ist wieder Leben auf dem Sportplatz in Wittenförden. „Endlich“, sagt Bürgermeister Matthias Eberhardt. Aber das hat auch so manch unschöne Nebenwirkung, muss er eingestehen. Die ersten Beschwerden von Anwohnern und auch manchem Sportler werden laut. ...

