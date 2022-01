Naturschutz in Schwerin : Krötenretter brauchen Verstärkung

Der Schweriner Nabu will einen Amphibien-Schutzzaun aufstellen. Ehrenamtliche Helfer werden dazu am 1. Februar geschult.

Schwerin | Die Wanderung von Fröschen, Kröten und Lurchen zu ihren Laichplätzen in Teichen und Tümpeln lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und da die kleinen Tiere dabei oft auch über viel befahrene Straßen müssen, sterben alljährlich Tausende auf dieser Wanderung. Die Schweriner Tierfreunde vom Naturschutzbund Deutschland, kurz Nabu, wollen dem nicht untätig zusehen. Tiere sollen sicher ihr Laichgewässer erreichen „Wie schon in den Vorjahren wollen wir wieder den sogenannten Krötenzaun in der Schweriner Babenkoppel aufbauen“, sagt Benjamin Weigelt vom Nabu. Voraussichtlich Ende Februar soll der diesjährige Aufbau des Amphibienschutzzaunes starten. Dieser soll verhindern, dass die heimischen Amphibien, insbesondere die Erdkröten, aber auch Grasfrösche und Teichmolche, auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer in Wüstmark getötet werden, wenn sie versuchen die viel befahrene Straße zu überqueren. Weiterlesen: Eimertaxi für die Frösche Für den Aufbau des Zaunes sowie die Betreuung der Aktion werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Damit diese fachkundig auf die Aufgaben vorbereitet werden, hat der Nabu ein Vortreffen organisiert, das dieses Jahr wieder online stattfindet. Eine solche Einweisung ist notwendig, denn die Tiere müssen täglich erfasst und über die Straße getragen werden. Das Online-Vortreffen findet am Dienstag, 1. Februar, statt. Online-Treffen am 1. Februar Unter der Leitung von Benjamin Weigelt sowie einer Vertreterin der Nabu-Fachgruppe für Feldherpetologie und Ichtyofaunistik werden die ehrenamtlichen Helfer über die genauere Terminplanung und Organisation vom Aufbau der Zaunanlage bis zum Abbau informiert. Wer mithelfen möchte, kann sich bis zum 31. Januar in der Naturschutzstation Schwerin unter Telefon 0385 47733744 anmelden oder per E-Mail unter naturschutzstation@NABU-MV.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer per E-Mail die Zugangsdaten zum Chatprogramm, auf dem das Online-Treffen am 1. Februar um 17.30 Uhr stattfinden wird. Weitere Schutzaktionen in Banzkow und Zietlitz Neben Schwerin betreuen Nabu-Aktive auch Schutzzäune in Banzkow und Zietlitz bei Pinnow. Für beide Standorte werden ebenfalls noch freiwillige Helfer gesucht. Interessierte können gerne am Vortreffen teilnehmen und werden dann vom Nabu-Team zu den entsprechenden Ansprechpartnern weitervermittelt. Aktuelle Informationen zu Amphibienwanderungen in MV sind im Internet unter www.kroetenzaeune.de zu finden. ...

