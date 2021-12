Interview mit Björn Kanning : Amt Lützow-Lübstorf ist auf dem Weg zur smarten Verwaltung

Der Leitende Verwaltungsbeamte Björn Kanning schaut auf seine ersten Monate an der Spitze des Amtes zurück und erzählt in einem Interview, welche Projekte er noch umsetzen möchte.

Lützow | Seit Mai dieses Jahres ist Björn Kanning der Leitende Verwaltungsbeamte im Amt Lützow-Lübstorf. In den vergangenen Monaten hat sich der Herren Steinfelder in sein neues Amt eingearbeitet, seine 15 Gemeinden besser kennengelernt und auch schon einige Veränderungen vorgenommen. Wie genau er das zurückliegende Jahr an der Spitze des Amtes erlebt hat, erz...

