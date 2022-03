Datensicherheit in der Behörde : Amt Stralendorf ist für digitale Zukunft gewappnet

Knapp zwei Jahre hat der Umstrukturierungsprozess der Verwaltung durch und mit dem Kommunalservice Mecklenburg gedauert. Jetzt ist die Arbeit neu strukturiert, sicherer und demnächst auch noch bürgerfreundlicher.

Stralendorf | Den Bauantrag per Mausklick vom Sofa aus, einen neuen Reisepass in der Mittagspause beantragen oder mit einem Klick einen Termin im Bürgerbüro buchen. All das ist Zukunftsmusik, die aber im Amt Stralendorf zum Greifen nah ist. Denn die Verwaltung hat auf- und umgerüstet. Die Frischkur für die digitale Infrastruktur kam allerdings nicht aus den eigenen...

