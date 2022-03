Ukrainische Flüchtlinge : Land: Zentrale Anlaufstelle für Ukrainer kommt nach Schwerin

Wegen schlechter Bedingungen in Rostock soll die Erstregistrierung für Flüchtlinge aus der Ukraine künftig in Schwerin stattfinden. Die Nachricht sorgte für Irritationen in der Landeshauptstadt.

Schwerin | Die zentrale Anlaufstelle für vom Bund an die Länder zugewiesene Flüchtlinge aus der Ukraine wird nach Schwerin verlegt. Das teilte das Innenministerium MV am Sonntag mit. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Spezielle Geräte für die Registrierung seien vor Tagen geliefert worden. Bisher werden MV zugeteilte Flüchtlinge in die Rostocker Hanseme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.