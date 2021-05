Heiraten in Schwerin : Von handgeschriebenen Einladungen bis individueller Hochzeitsdeko

Mit Lettering, der Kunst der schönen Buchstaben, gestaltet Anne Kubik Einladungen, Tischkarten und Menüs zur Hochzeit.

Schwerin | Mit schwungvoller Hand zieht Anne Kubik Buchstabe für Buchstabe über den pappbraunen, frisch ausgestanzten Papier-Anhänger. In schnörkeliger Handschrift malt sie einen Wechsel aus schmalen und breiten Linien – „Clara“ steht dort geschrieben. So perfekt wie von einer Schreibmaschine und zugleich so individuell, wie es keine Technik kann. Let...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.