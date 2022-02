Schwerin : Arbeitsmarkt in Westmecklenburg zeigt sich auch im Januar stabil

Zahl der Erwerbslosen liegt fast auf Vor-Corona-Niveau. Arbeitsagentur-Chef spricht von saisontypischer Entwicklung. Anzeigen auf Kurzarbeitergeld sind allerdings gestiegen.

Schwerin | Allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz: Der Arbeitsmarkt in Westmecklenburg zeigt sich aus Sicht der Schweriner Arbeitsagentur weiterhin stabil. „Die Entwicklung verläuft in saisontypischen Bahnen“, sagte Agentur-Leiter Guntram Sydow am Dienstag. Nach seinen Angaben waren im Januar 16.038 Menschen in der Region erwerbslos gemeldet, immerhin zwar 899 mehr...

