Kultur in Schwerin : Ataraxia bekommt überraschend neuen Leiter

Die Schweriner Musik- und Kunstschule in Vereinsträgerschaft hat einen neuen Chef: Stefan Kelber. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge von Jörg Ulrich Krah an, der nach Osnabrück wechselte.

Schwerin | Das war eine handfeste Überraschung: Der seit zehn Jahren an der Spitze der Musik- und Kunstschule Ataraxia stehende Musiker Jörg Ulrich Krah hat mitten im Schuljahr gekündigt und ist nach Osnabrück gewechselt, wo er die Leitung der dortigen Musikschule übernahm. Glück in dieser Situation: In Schwerin stand ein qualifizierter Nachfolger bereit: Stefan...

