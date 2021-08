3D-Ausstellung in Schwerin : Virtuelle Reise durch die Baugeschichte des Doms

Förderkreis hat Ausstellung in der Kirche aufgebaut. Das Land spendiert 10.000 Euro aus dem Strategiefonds.

Schwerin | 850 Jahre Schweriner Dom werden in diesem Jahr gefeiert. Und wer sich für die Baugeschichte der Kirche interessiert, für den gibt es dank des Dom-Förderkreises nun ein besonderes Informationsangebot. Unter dem Weihnachtsfenster ist eine virtuelle Ausstellung aufgebaut, in der die Entstehung des Doms nachgezeichnet wird – in 3D, auf drei großen Wänden,...

