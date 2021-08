Kinder bei Unfall verletzt : Auto erfasst zwei neunjährige Mädchen auf Gehweg in Rastow

Die beiden Mädchen wurden bei dem Unfall am Montagnachmittag leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der 31-jährige Autofahrer war unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen.

17. August 2021, 12:05 Uhr

Rastow | In Rastow sind nach Polizeiangaben am Montagnachmittag zwei Kinder auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die beiden neun Jahre alten Mädchen kamen anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 31-jährige Autofahrer hatte zuvor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW verloren, war dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge auf den Gehweg geraten. Ein anderer Autofahrer kümmerte sich anschließend um die beiden verletzten Unfallopfer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der deutsche Autofahrer einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung stand. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem hat die Polizei gegen den Autofahrer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.