Gemeinde Banzkow : Autofahrer fährt Kind nach Ausstieg aus Schulbus an

Ein neunjähriger Junge steigt im Banzkower Ortsteil Mirow aus dem Schulbus und wird von einem Auto erfasst. Die Dekra hat die Unfallstelle untersucht.

Mirow | Zu einem traurigen Unfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 13.10 Uhr in Mirow gekommen. Der Schulbus hatte in der Straße Unter den Linden gehalten und die Kinder aussteigen lassen. Ein Autofahrer passierte die Stelle und übersah dabei wahrscheinlich einen Neunjährigen, der die Straße überqueren wollte. Der Mann erfasste den Jungen mit seinem Wagen. ...

