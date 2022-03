Wegen Gleisarbeiten : Bahnübergänge in Lübstorf gesperrt

Vom 24. April an kommt es zu Vollsperrungen in der Bahnhofstraße und im Friedensweg.

Lübstorf | In Lübstorf kommt es bald zu einigen Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten an den Bahngleisen. Darüber informiert der Landkreis in einem Schreiben. Im April sollen an beiden Bahnübergängen im Ort Gleisarbeiten von der Deutschen Bahn durchgeführt werden. Lesen Sie auch: Die größten Bauprojekte im Amt Lützow-Lübstorf Vollsperrung für Autofahrer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.