Osterspaß in Barnin : Barniner laden zum Osterfeuer ein

Das traditionelle Feuer wird in diesem Jahr wieder am Ostersonnabend am See entfacht.

Barnin | Es wird wieder Ostern gefeiert in der Gemeinde Barnin. Und dazu gehört bei den Barninern auch traditionell ein Osterfeuer. Das soll in diesem Jahr wieder angezündet werden. Die Gemeinde lädt zum gemütlichen Beisammensein am 16. April, dem Ostersonnabend, ab um 18 Uhr an den See ein. Facebook Iframe Gemeinde und Feuerwehr richten das Osterfeuer...

