Schweriner Umland : Junge Landwirte sind Mangelware

Bauern werben jetzt aktiv im Netz für den geeigneten Nachwuchs. Online-Seminare geben Einblicke in die Arbeit.

Kraak/Lübesse | Große Maschinen, grasende Kühe und summende Bienen. Die Landwirtschaft hat viele Gesichter und viele Ausbildungszweige. 13 sind es allein in MV. In allen Branchen wird Nachwuchs gesucht. „Die Zeiten waren noch nie so schwierig wie jetzt. Ich kann nicht feststellen, dass sich mehr Menschen in diesen Zeiten für unseren Beruf interessieren. Alle wollen s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.