Bauarbeiten : Baustelle in Warnitz behindert den Verkehr

In Warnitz wird ein Seitenstreifen in der Straße Zum Kirschenhof instandgesetzt.

Warnitz | Der Seitenstreifen in der Straße Zum Kirschenhof in Warnitz wird erneuert. Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin führt vom 21. Februar bis voraussichtlich 23. Februar Instandsetzungsarbeiten am Seitenstreifen der Straße durch. Dadurch kommt es in der Zeit zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Umleitung Das Baufeld erstreckt sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.