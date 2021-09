Kunst im Schweriner Umland : Beate Keil erfüllt sich Traum von Galerie in Raben Steinfeld

Am Wahlsonntag öffnet die Retgendorferin die Türen im Residence-Park und präsentiert neben zahlreichen Werken in Aquarell, Acryl auch Gefilztes und eigenen Schmuck.

Retgendorf/Raben Steinfeld | Ein paar Bleistiftstriche auf Papier. Ein bisschen Freizeit. Die ersten Gehversuche in der Kunst. Beate Keil erinnert sich gern zurück an die Schulzeit, die kreativen Stunden im Malzirkel. Dort fand die heute 61-Jährige das Ventil für ihre kreative Energie – sie brachte auf Papier, was sie sah, was sie beschäftigte und auch was sie mit Worten nicht be...

