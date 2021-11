Unfall in Schwerin : Berüchtigte Kreuzung fordert erneut einen Verletzten

Am Vormittag krachte es an einer bekannten Kreuzung in der Schweriner Werdervorstadt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Schwerin | Nach einem Zusammenstoß an der Kreuzung Knaudtstraße, Ecke Werderstraße muss ein Autoinsasse im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei und Feuerwehr wurden nach dem Unfall alarmiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr an der viel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.