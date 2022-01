Schwerin : Berufsschule Gesundheit und Soziales soll ohne Internat entstehen

Stadt präzisiert Planungen für Schulneubau in Neu Zippendorf. WGS will in der Nachbarschaft mindestens acht Mehrgeschosser und etwa 60 Reihenhäuser bauen.

Schwerin | Die neue Berufliche Schule für Gesundheit und Sozialwesen soll in Neu Zippendorf entstehen. So beschloss es die Stadtvertretung im vergangenen Jahr. Offen war bisher noch die Frage, ob es vor Ort auch ein Wohnheim für die Berufsschüler geben wird. Auch in diesem Punkt hat sich die Stadt nun festgelegt: „Ein Internat ist erstmal nicht vorgesehen“, sagt...

