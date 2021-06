Zu Besuch in zwei Schweriner Röstereien : Warum frisch gerösteter Kaffee einfach am besten schmeckt

Teams von der Kaffeerösterei Fuchs und von der Rösterei vom Teehaus Maass erklären: Darum sollten wir von Kapseln und Pads auf Bohnen aus Schwerins Röstereien umsteigen und so kocht man richtig Kaffee.

Schwerin | Wer die Kaffeerösterei Fuchs betritt, inhaliert den Kaffeeduft in der Luft. Hier wird frisch geröstet und gemahlen. Wie aus der Rohbohne richtig guter Kaffee wird und was jeder beim Kaffee kochen beachten sollte, wissen die beiden Röstereien in Schwerin, zu der auch die vom Teehaus Maass gehört, am besten. Fairtrade seit 16 Jahren Claudia Pirnke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.