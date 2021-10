IT-Ausfall in Schwerin : Betrüger verbreiten Fehlinformationen über Stadtwerke Schwerin

Wer in Kürze nicht ohne Strom oder Wasser dastehen will, sollte laut den Schwindlern schnellstmöglich den Anbieter wechseln. Die Stadtwerke versichern jedoch die Versorgung.

Schwerin | Die Stadtwerke Schwerin werden in den kommenden Monaten versorgungsunfähig sein. Höchste Zeit also, den Stromanbieter zu wechseln, um weiterhin versorgt zu werden. Mit diesen Aussagen gehen Betrüger derzeit in der Landeshauptstadt von Tür zu Tür, um die Schweriner von einem Anbieterwechsel zu überzeugen. Wie die Stadtwerke klarstellen, sind die Gerüch...

